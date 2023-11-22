Москва, 22 ноября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в таиландский порт Саттахип. Об этом 22 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Пребывание БПК «Адмирал Пантелеев» в порту Саттахип продлится до 25 ноября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках культурной программы экипаж корабля посетит экскурсию по историческим местам города. При этом для военнослужащих главной военно-морской базы Таиланда проведут экскурсию по российскому боевому кораблю.

Кроме того, между моряками двух стран состоится товарищеский футбольный матч.

В Минобороны напомнили, что 7 октября из Владивостока в дальний поход вышел отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга».

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Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября «Адмирал Трибуц» и «Печенга» начали в Бенгальском заливе совместные учения с кораблями военно-морских сил Индии. Перед этим корабли завершили деловой заход в индийский порт Вишакхапатнам.