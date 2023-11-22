Москва, 22 ноября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Уже 16% медицинских организаций внедряют технологии искусственного интеллекта (ИИ) в России. Такие данные привел помощник президента РФ Максим Орешкин в своем выступлении на конференции «Сбера» по искусственному интеллекту AI Journey.

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По его словам, ИИ будет постепенно внедряться в разные сферы жизни. «В России в такой консервативной среде, как здравоохранение, уже 16% организаций, которые внедрили решения на базе искусственного интеллекта. Очевидно, этот тренд будет только набирать обороты», — сказал Максим Орешкин. Он добавил, что эта конференция проходит уже в восьмой раз. «Если вспомнить эти восемь лет, всё начиналось как конференция некой будущей новой технологии, которая когда-то придет и что-то изменит, сейчас это уже банальность говорить, что искусственный интеллект вошел во все сферы, меняет нашу жизнь, делает жизнь людей по всей планете и в России лучше», — отметил Максим Орешкин.

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Максим Орешкин подчеркнул, что в России за последний год происходят очень активные изменения во всех сферах и эти изменения позитивные.

В частности, российские потребительские бренды заменяют западные. «Я вот сегодня с радостью перед вами в одном из российских брендов, который очень активно растет за последние годы», — сказал он. Помощник президента выступил в толстовке российского бренда с надписью Versta.

Сбер Kandinsky 3.0

«Большого прогресса достигает промышленность, которая показывает двузначные темпы роста. Ну и очень здорово, что и в технологиях Россия показывает также очень серьезные достижения», — отметил Орешкин.

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Конференция «Сбера» по искусственному интеллекту AI Journey проходит с 22 по 24 ноября.