Москва, 22 ноября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Социальный фонд России предоставляет компенсацию на 3,4 млн человек, за которыми в настоящее время ведется уход. Средства предоставляют при уходе за гражданами с инвалидностью: за детьми с инвалидностью, пенсионерами, достигшими 80 лет, и нетрудоспособными людьми, если по медицинским показаниям им требуется посторонний присмотр.

Maxpixel.freegreatpicture.com Инвалид

Неработающие россияне, которые заботятся о близких и родственниках, нуждающихся в уходе, ежемесячно получают в Социальном фонде компенсационное пособие. В зависимости от того, кто его получает, размер выплаты составляет 1,2 тыс. или 10 тыс. рублей в месяц. Пособие родителям и опекунам детей с инвалидностью, в том числе инвалидов с детства первой группы, составляет 10 тыс. рублей.

Выплату по уходу оформляют в клиентских службах, многофункциональных центрах и через портал госуслуг. В ряде случаев для этого нужно заключение врача, подтверждающее необходимость ухода, заявление ухаживающего и письменное согласие другого человека на получение ухода. Остальные сведения Социальный фонд проверяет самостоятельно.

Периоды присмотра за нетрудоспособными и гражданами с инвалидностью засчитываются ухаживающему в стаж и увеличивают его пенсионные коэффициенты, от суммы которых зависит размер будущей пенсии. Полный год ухода дает 1,8 коэффициента и год стажа.