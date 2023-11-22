Москва, 22 ноября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Новый посол Великобритании в России Найджел Кейси приступил 22 ноября к исполнению своих обязанностей, он вручил свои верительные грамоты в МИД России, сообщили в дипмиссии.

gov.uk Найджел Кейси

«Г-н Кейси вручил копию верительных грамот от Его Величества короля Карла в Министерстве иностранных дел России. Позднее он вручит верительные грамоты президенту — Владимиру Путину», — сообщили «РИА Новости» в миссии.

Там добавили, что это вторая должность Кейси в Москве — ранее он работал здесь в британском посольстве с 2003 по 2006 год.

Как передавало ИА Регнум, ранее в МИД РФ заявили, что Москва не ожидает изменений в позитивном направлении в политическом диалоге с Британией после прихода на пост главы британского МИД Дэвида Кэмерона.

Первые высказывания Кэмерона на посту главы Форин-офиса свидетельствуют о его приверженности деструктивной линии в двусторонних делах, а также показывают желание британской стороны продолжать двигаться в сторону эскалации и способствовать росту напряжённости на международном уровне, подчеркнули в МИД.