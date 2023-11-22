Москва, 22 ноября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Совет Федерации на пленарном заседании 22 ноября одобрил закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Решение было принято единогласно.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Как сообщалось ранее, согласно проекту, доходы федерального бюджета в 2024 году должны составить 35,065 трлн рублей, в 2025 году — 33,552 трлн рублей, в 2026 году — 34,051 трлн рублей.

Расходы бюджета прогнозируются на уровне 36,66 трлн рублей в 2024 году, 34,382 трлн рублей в 2025 году, 35,587 трлн рублей в 2026 году. Покрывать дефицит бюджета планируется через государственные внутренние заимствования, а в 2024 году — также из средств Фонда национального благосостояния.

Согласно проекту, ВВП в 2024 году вырастет на 2,3%, до 179,956 трлн рублей, в 2025 году — на 2,3%, до 190,637 трлн рублей, в 2026 году — на 2,2%, до 202,304 трлн рублей. Инфляция, как предполагается, в 2024 году составит 4,5%, а в 2025 и 2026 годах вернётся к целевому показателю в 4%.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года президент России Владимир Путин отмечал, что отдельные статьи федерального бюджета были «ужаты», но в целом проект является «большим, надёжным и сбалансированным».

Несмотря на внешние негативные факторы, правительство РФ формирует тенденции для развития экономики и бюджета страны, при этом уделяя особое внимание социальной сфере, отмечал в беседе с ИА Регнум заведующий кафедрой управления инновационными проектами ВШКУ, заведующий лабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Алексей Ведев, комментируя направление проекта бюджета из правительства в Госдуму.