Москва, 22 ноября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев снова опубликовал анекдот про Финляндию. Запись появилась в соцсети Х.

Григорий Сысоев/РИА Новости Дмитрий Медведев

«Пекка, ты это слышал? Наши поставили подбитый российский танк возле парламента, чтобы унизить россиян. — Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы выстрелить в наших законодателей. К тому же они и так границу на велосипедах пересекли», — сказано в публикации.

Финские власти выставили перед парламентом в Хельсинки подбитый в зоне СВО российский танк Т-72. Местные жители возложили к нему цветы, чтобы почтить память погибших российских солдат. В СМИ сообщили, что посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожженного танка Т-72.

Как передавало ИА Регнум, в августе Медведев, комментируя нынешнее отношение Финляндии к России, иронично напомнил об истории этой страны, опубликовал шуточный разговор двух финнов. Ранее он опубликовал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО.

С18 ноября в Финляндии закрыли четыре пропускных пункта на южной части границы с Россией. В Хельсинки заявили, что с российской стороны не принимают меры, чтобы остановить поток иностранцев, которые, прибыв в республику, начинают просить убежища. При этом в Финляндии не уточнили, почему финские пограничники не останавливают мигрантов.

Против ужесточения на пограничных КПП выступили жители Финляндии, около 9 тыс. человек подписали петицию. Россияне перед зданием правительства в Хельсинки провели акцию протеста против решения властей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 17 ноября назвал большой ошибкой решение Финляндии разрывать связи с Россией. Он напомнил, что между странами всегда были взаимовыгодные отношения.

Капитан пограничной охраны республики Йоуко Киннунен заявил, что беженцы из стран Африки и Ближнего Востока прибывают на северную часть границы Финляндии с российской стороны, используя в том числе самокаты.

Пограничники сообщили, что у прибывших на документах стоят отметки о прохождении досмотра на границе России. Когда в Финляндии запретили въезжать на велосипедах, беженцы начали искать другие способы пересечь границу, добавил Киннунен.