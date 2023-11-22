Краснодар, 22 ноября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Учёные Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) создали полимерную мембрану для восстановления барабанной перепонки. О разработке сообщила специалист университета Анастасия Крысоватая изданию «Газета.Ru».

Алексей Сухоруков/РИА Новости

По мнению разработчиков, врачи смогут перекрывать зону травмы гидрогелевой биодеградируемой мембраной и по ней будут направляться волокна соединительной ткани, что поспособствует восстановительным процессам.

«Мембрана позволяет ускорить заживление раны, снизить травматичность мирингопластики и риски возникновения рецидивов. Кроме того, она ускоряет процесс операции: хирургу нужно всего лишь вырезать нужный кусочек мембраны и наложить на рану, не делая дополнительных разрезов для взятия аутотрансплантата», — цитирует газета Крысоватую.

По её словам, при травме барабанной перепонки в 22% случаев требуется хирургическое вмешательство из-за возникновения разрывов наружной стенки или отверстия. Сегодня хирурги используют фасции височных мышц и хрящи козелка ушной раковины в качестве трансплантата перепонки, однако подобные манипуляции сопряжены с риском серьёзных осложнений, рассказала газете учёная.

Подробная информация о материалах мембраны не разглашается из-за намерении экспертов запатентовать разработку.

Как передавало ИА Регнум, ранее учёные Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Минздрава России и специалисты Института конструкторско-технологической информатики (ИКТИ) РАН создали нейросеть RetinAIcheck для определения степени гипертонии и риска инсульта по снимкам глазного дна.

Тогда директор Института персонализированной кардиологии профессор Филипп Копылов пояснил, что состояние микрососудистого русла — это очень яркий маркер сердечно-сосудистого риска, а глазное дно может позволить неинвазивно изучить сосуды мелкого калибра: их извитость, толщину. Собранные данные позволят специалистам построить модель сердечно-сосудистых рисков для пациента.

Отмечалось, что RetinAIcheck представляет собой программное обеспечение для анализа цифровых снимков глазного дна с помощью нейросетей. Диагностика займёт не более трёх минут и позволит с точностью до 83% выявлять опасные изменения сосудов.