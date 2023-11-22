Грозный, 22 ноября, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Юга закончил реконструкцию подстанций 330 кВ «Грозный». Этот проект позволит повысить надежность электроснабжения двух городов Чеченской Республики — Грозного и Аргуна.

Крылов Иван Грозный-сити. Чечня. Грозный

Энергетики смонтировали в открытом распределительном устройстве подстанции новую ячейку 110 кВ, оснащённую современным высоконадёжным оборудованием: элегазовыми выключателями, разъединителями, измерительными трансформаторами тока, микропроцессорными устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики. Все оборудование произведено в России.

К новой ячейке будет подключена линия электропередачи 110 кВ «Грозный — ГРП — Октябрьская», которую реконструирует компания «Россети Северный Кавказ». Её ввод в эксплуатацию позволит увеличить мощность подстанций «ГРП» и «Октябрьская». В настоящее время эти центры питания не имеют резерва мощности. Так, будет создан резерв мощности для электроснабжения существующих потребителей в период пиковых нагрузок сети, а также обеспечены условия для подключения новых потребителей.

Подстанция 330 кВ «Грозный» мощностью 250 МВА является одним из крупнейших энергообъектов Чечни. В зоне обслуживания находятся многие социально значимые и промышленные объекты, в том числе международный аэропорт Грозный (Северный) им. Ахмата-Хаджи Кадырова, нефтедобывающие предприятия.