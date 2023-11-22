Кемерово, 22 ноября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева 22 ноября похоронили на Центральном кладбище №1 в Кемерове. Прощание с Тулеевым прошло ранее в Музыкальном театре Кузбасса, а отпевание — в Знаменском кафедральном соборе Кемерова.

Данил Айкин/РИА Новости

Бывшего губернатора похоронили рядом с могилой его младшего сына, передаёт ТАСС. На похоронах присутствовали около 300 человек. В церемонии участвовали почётный караул и президентский кадетский оркестр.

К могиле Тулеева возложили венки — в том числе от президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.

Тулеев скончался 20 ноября на 80-м году жизни. Он руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год. Политик был удостоен множества наград, в том числе ордена Почёта и ордена Александра Невского. Тулеев также являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-главы Кузбасса, отметив, что Тулеев всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для региона и был настоящим народным губернатором, которому доверяли люди.