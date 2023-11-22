Москва, 22 ноября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон завершили вчерашние переговоры поздним обедом, а утром продолжили общение за неформальным завтраком. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Казаков/POOL /РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время неформального завтрака

Он отметил, что два президента достаточно поздно завершили своё неформальное общение за вечерним обедом.

«И они продолжили своё общение также за неформальным завтраком сегодня утром», — добавил Песков.

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Как передавало ИА Регнум, президент Таджикистана Эмомали Рахмон 21 ноября прибыл в Москву. Он отметил, что Таджикистан настроен на дальнейшую совместную работу по развитию отношений с Россией.

Президент России Владимир Путин 21 ноября в Москве вручил главе Таджикистана Эмомали Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Церемония награждения прошла в Кремле после окончания переговоров двух президентов.

Российский лидер отметил, что Россия заинтересована в развитии совместных проектов с Таджикистаном, в частности, в работе по геологоразведке урана и лития. Он напомнил, что госкорпорация «Росатом» завершила в Таджикистане крупный проект по реабилитации промышленной площадки переработки урана и готова к дальнейшей совместной работе по использованию технологий мирного атома, прежде всего в медицине.