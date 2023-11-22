Путин и Рахмон продолжили общение за неформальным завтраком
Москва, 22 ноября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон завершили вчерашние переговоры поздним обедом, а утром продолжили общение за неформальным завтраком. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что два президента достаточно поздно завершили своё неформальное общение за вечерним обедом.
«И они продолжили своё общение также за неформальным завтраком сегодня утром», — добавил Песков.
Как передавало ИА Регнум, президент Таджикистана Эмомали Рахмон 21 ноября прибыл в Москву. Он отметил, что Таджикистан настроен на дальнейшую совместную работу по развитию отношений с Россией.
Президент России Владимир Путин 21 ноября в Москве вручил главе Таджикистана Эмомали Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Церемония награждения прошла в Кремле после окончания переговоров двух президентов.
Российский лидер отметил, что Россия заинтересована в развитии совместных проектов с Таджикистаном, в частности, в работе по геологоразведке урана и лития. Он напомнил, что госкорпорация «Росатом» завершила в Таджикистане крупный проект по реабилитации промышленной площадки переработки урана и готова к дальнейшей совместной работе по использованию технологий мирного атома, прежде всего в медицине.