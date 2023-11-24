Москва, 24 ноября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Вот уже четверть века в России в последнее воскресенье ноября отмечают один из самых тёплых праздников — День матери. В этом году он приходится на 26-е число.

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День матери — особенный праздник, посвященный самому главному человеку в нашей жизни. На укрепление института материнства и семьи в России направлен национальный проект «Демография». Помощь оказывается на каждом этапе — от рождения ребенка до начала его взрослой жизни.

Одной из самых популярных мер поддержки семей стал материнский капитал. Его размер ежегодно индексируется. В 2023 году это 586 тысяч и 775 тысяч рублей — всё зависит от того, какой по счёту ребёнок и когда он родился. В 72 регионах в дополнение к федеральному ввели и региональный маткапитал. Он предоставляется преимущественно при рождении третьего и последующих детей.

Например, в Бурятии в дополнение к федеральному республиканский материнский капитал получили более 1,5 тысячи многодетных семей. В их числе — Елена и Юрий Стариковы из села Турунтаево, воспитывающие троих детей. На средства федерального маткапитала супруги приобрели дом, о котором давно мечтали, а республиканскую выплату направили на покупку строительных материалов и бытовой техники.

«Мы — обычная сельская семья. До декретного отпуска я работала в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, мой супруг трудится на частном предприятии», — говорит Елена.

Нацпроект «Демография» предусматривает и ежегодную индексацию материнского капитала для тех, кто не сразу воспользовался средствами. Многодетные родители Лариса и Александр Слеповы из города Гусь-Хрустальный воспитывают пятерых детей и уверены, что их ребята получат хорошее образование.

«Мы получили от государства материнский капитал, но пока не воспользовались им. Деньги могут понадобиться на оплату образования детей, если они не поступят на бюджетные отделения. А если поступят сами, то средства маткапитала потратим на жилье для детей, которые уже подрастут и к тому времени захотят жить отдельно. Мы очень довольны, что государство предлагает такую меру поддержки, как материнский капитал. И сумма очень достойная», — отметила Лариса.

Для использования средств маткапитала можно выбрать как одно направление, так и распределить их по нескольким. В том числе сертификат можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на детей до трёх лет, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей с инвалидностью, и формирование накопительной пенсии родителей.

Родители четверых детей Наталья и Александр Широковы из Владимира отмечают, для многодетных семей существует действительно много достойных мер поддержки как на государственном, так и на региональном уровнях. С помощью федерального маткапитала супруги оформили семейную ипотеку, а перед каждым новым учебным годом получают выплату на школьную форму. Также Наталье выплачивают ежемесячное пособие для кормящих мам.

«Семья для меня самое ценное, что есть в жизни. Всякий раз, когда ребенок появляется на свет, я осознаю, что соприкасаюсь с чудом. Каждый из моих детей не похож на другого. Все они — индивидуальны, у них разные интересы», — рассказала Наталья.

Помимо семейной ипотеки с льготной ставкой до 6% и материнского капитала, многодетная семья в России может получить бесплатно земельный участок в собственность, в том числе для строительства собственного дома. К примеру, в Подмосковье за 10 месяцев 2023 года уже более 2,1 тысячи семей с тремя и более детьми получили бесплатные земельные участки.

«В этом году план по обеспечению землей многодетных семей в Подмосковье уже выполнен более чем на 100%. Но, несмотря на это, работа по предоставлению земли продолжается в каждом округе», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Возрождать традицию большой семьи помогает и президентский указ об учреждении звания «Мать-героиня». Оно присваивается матерям, воспитавшим десять и более детей, в том числе усыновленных. В России таких мам уже более 2 тысяч. В их честь 21 ноября в Кремлёвском дворце состоялся торжественный праздник «Мать — героиня».

Первой, кто на Дальнем Востоке удостоился награды «Мать-героиня» в 2022 году, стала жительница Бурятии Людмила Бадмаева. Она не только многодетная мама, на которой держатся большая семья и хозяйство, но и общественно активный и увлечённый человек: она участвует в жизни своего села, любит шить и вязать, вкусно готовит, выращивает урожай.

Пресс-служба правительства Бурятии Президент России Владимир Путин и жительница Бурятии Людмила Бадмаева

Её супруг Алексей дважды уходил добровольцем на фронт. Он отмечает, что в зоне СВО, исполняя свой долг, прежде всего думал о своей большой семье: любимой жене и детях.

«Залог семейного счастья — в доброте. Для меня семья — это крепкий дом, дети, моя поддержка и опора, это самое дорогое, что у меня есть. Наша крепкая, дружная семья давала мне силы, когда я находился в зоне спецоперации», — отмечает он.

Как сообщало ИА Регнум, поддержка семей — одна из главных задач национального проекта «Демография». Благодаря нему семьям с детьми и тем, кто только планирует прибавление, доступны различные меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне.

При этом государство значительно упрощает процедуру получения различных выплат и пособий, а также увеличивает количество мер, для оформления которых достаточно только заявления. Причём в большинстве случаев его можно подать дистанционно через личный кабинет на портале «Госуслуги». Собирать справки и различные документы не требуется — вся необходимая информация поступает из государственных информационных систем.