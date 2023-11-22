Москва, 22 ноября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Не стоит никак комментировать заявления представителя Белого дома Джона Кирби о возможности передачи Ираном России баллистических ракет, заявил 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Никак. Я не думаю, что следует это как-то комментировать. У нас развиваются наши отношения с Ираном, в том числе и в области военно-технического сотрудничества», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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