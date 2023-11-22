Москва, 22 ноября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Кремль позитивно оценивает соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом 22 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Zakariya Yahya/Global Look Press

«Положительно. Это первые хорошие новости из Газы за очень длительное время», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, как Москва оценивает эти договорённости.

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