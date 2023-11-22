Москва, 22 ноября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на продолжение работы Армении в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в завтрашнем саммите. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Но, конечно, мы рассчитываем, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации», — заявил официальный представитель Кремля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 ноября отказался участвовать в саммите ОДКБ, который состоится 23 ноября в Минске. На следующий день глава правительства обвинил организацию в отказе зафиксировать свою зону ответственности в Армении и этим объяснил своё решение не приезжать на саммит. При этом Пашинян подчеркнул, что Армения не собирается выходить из ОДКБ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 15 ноября указала на то, что Армения пытается сохранить экономическую выгоду от участия в ЕАЭС, но совершает недружественные шаги в сфере безопасности и наносит ущерб интересам России. Она также заявила, что Запад после неудач на Украине активизировался в Армении, и призвала Ереван не пытаться усидеть на двух стульях, так как это не может хорошо закончиться.