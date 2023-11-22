Москва, 22 ноября, 2023, 12:08 — ИА Регнум. В Москве к Новому году может сформироваться снежный покров около 20 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По его словам, в российской столице в ближайшие дни продолжат расти снежные сугробы с опережением климатического графика почти на месяц.

«Есть высокая вероятность того, что к Новому году жители Центральной России подойдут с внушительным запасом снежного покрова — в Москве примерно около 20 см», — сказал он «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве до конца выходных ожидается температура воздуха до –5 °C, что больше соответствует климатическим значениям января.

По словам синоптика, установившийся в Москве и Московской области температурный фон «по-настоящему зимний» и в большей степени соответствует январским климатическим значениям. В ночь на 18 ноября в Москве было до –9 °C, а в Подмосковье — до –11 °C.