Москва, 22 ноября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Банк может отказать вкладчикам в выдаче денег со счёта по трём причинам: из-за наложенного ареста, недействительных документов или подозрений в отмывании средств. Об этом старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников рассказал 22 ноября агентству «Прайм».

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Первое из законных оснований для отказа — арест счетов, включая вклады, судебными приставами, пояснил он. В случае, если приставы начали производить взыскание по долгам, деньги с депозита удастся вернуть только после того, как вопрос с Федеральной службой судебных приставов будет решён. Банк в таких ситуациях обязан исполнить решение суда.

«Второе основание — попытка снять деньги по недействительному паспорту», — говорится в статье.

Граждане должны менять паспорт по достижении 20 и 45 лет. Получить деньги по просроченному паспорту не выйдет, но банк обязан сразу же выдать их после замены старого паспорта на новый, пояснил юрист.

Третья причина для отказа — подозрения в отмывании денег. Банк может не выдавать клиенту деньги с депозита до тех пор, пока он не подтвердит законность их получения. Проверка предусмотрена для сумм более 600 тыс. рублей.

«Критерии, по которым банк может начать подозревать вас в легализации незаконных доходов, перечислены в самом законе, но они настолько размыты, что подойти сюда может всё что угодно», — предупредил Гусятников.

Он отметил, что подтвердить доходы можно справкой 2НДФЛ, договором купли-продажи недвижимости, другими договорами, выпиской из банков, откуда были переведены средства.

Ещё одна причина для отказа в выдаче средств — отсутствие разрешения органов опеки на выдачу средств с депозита, открытого на имя несовершеннолетнего. Снять деньги в таком случае не смогут даже родители, сами положившие их на детский счёт.

О намерении закрыть крупный вклад следует заранее предупредить банк, добавил юрист. В противном случае в кассе может не оказаться нужной суммы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гусятников рассказал, что злоумышленники могут украсть деньги не только со счёта, но и с банковского вклада при помощи социальной инженерии либо взлома паролей. Они могут, например, получить доступ к мобильному приложению вкладчика, украсть пароли с его устройств при помощи шпионских программ или подделать документы клиента банка.