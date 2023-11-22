МЧС доставит в Ереван 40 тонн гумпомощи для покинувших Нагорный Карабах
МЧС РФ: Ил-76 доставит в Ереван 40 тонн помощи для покинувших Нагорный Карабах
Жуковский, Московская область, 22 ноября, 2023, 12:01 — ИА Регнум. МЧС России доставит в Ереван 40 тонн гуманитарной помощи для жителей Нагорного Карабаха, сказано в Telegram-канале министерства.
«Гуманитарная помощь направлена гражданам, вынужденно покинувшим территорию Нагорного Карабаха. Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в аэропорт Еревана», — говорится в опубликованном тексте.
В ведомстве добавили, что в состав помощи входят продукты питания, одеяла и передвижная электростанция. Также сообщается, что оказать помощь вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха было поручено президентом России Владимиром Путиным и правительством РФ.
Как передавало ИА Регнум, в октябре Россия начала поставки 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива в Армению по просьбе Еревана. Тогда в МИД России указали на непростую ситуацию с топливом в Армении.
До этого стало известно, что МЧС взяло в проработку вопрос оказания гумпомощи карабахским армянам на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы. Тогда совместно с Росрезервом сформировали первичный список предметов для отправки в республику. Помощь должны будут оказывать Российская гуманитарная миссия, фонды им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и «Спешите делать добро!». Грузы будут доставлять в республику бортами ВКС России.
Вооружённые силы Азербайджана 19 сентября начали боевые действия в Нагорном Карабахе, закончившиеся через день согласием Степанакерта на условия Азербайджана. В октябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, подписав на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге Алма-Атинскую декларацию.