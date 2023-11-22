Жуковский, Московская область, 22 ноября, 2023, 12:01 — ИА Регнум. МЧС России доставит в Ереван 40 тонн гуманитарной помощи для жителей Нагорного Карабаха, сказано в Telegram-канале министерства.

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«Гуманитарная помощь направлена гражданам, вынужденно покинувшим территорию Нагорного Карабаха. Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в аэропорт Еревана», — говорится в опубликованном тексте.

В ведомстве добавили, что в состав помощи входят продукты питания, одеяла и передвижная электростанция. Также сообщается, что оказать помощь вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха было поручено президентом России Владимиром Путиным и правительством РФ.

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Как передавало ИА Регнум, в октябре Россия начала поставки 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива в Армению по просьбе Еревана. Тогда в МИД России указали на непростую ситуацию с топливом в Армении.

До этого стало известно, что МЧС взяло в проработку вопрос оказания гумпомощи карабахским армянам на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы. Тогда совместно с Росрезервом сформировали первичный список предметов для отправки в республику. Помощь должны будут оказывать Российская гуманитарная миссия, фонды им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и «Спешите делать добро!». Грузы будут доставлять в республику бортами ВКС России.

Вооружённые силы Азербайджана 19 сентября начали боевые действия в Нагорном Карабахе, закончившиеся через день согласием Степанакерта на условия Азербайджана. В октябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, подписав на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге Алма-Атинскую декларацию.