Москва, 22 ноября, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Новые стратегические решения по специальной военной операции и по экономике могут быть приняты в России после президентских выборов в 2024 году. Об этом 22 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на доклад холдинга «Минченко консалтинг».

Иван Шилов ИА Регнум

«Контекст региональных выборов 2024 года предсказать сложнее, поскольку после проведения выборов президента в марте могут последовать новые стратегические решения, связанные как с проведением СВО, так и с экономической перестройкой», — говорится в докладе.

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Также отмечается, что региональные выборы 2023 года прошли для Кремля так же управляемо, как и в 2022 году. По словам авторов, до президентских выборов на региональную политику будут влиять колебания курса рубля, рост цен, а также психологические факторы, такие как апатия и тревожность, и другие факторы.

Предстоящие выборы президента России, согласно действующему избирательному законодательству, должны пройти 17 марта 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2022 года объёмы поставок в войска образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, бронетанкового вооружения — более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов — в 16 раз. Кроме того, поставка средств поражения увеличена в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности — в пять раз.

1 ноября Шойгу сообщил, что в 2023 году в России подготовили свыше 93 тыс. специалистов по новейшему оружию, часть из которых направится в зону проведения спецоперации. Он подчеркнул, что из-за широкого использования в зоне СВО высокотехнологичного вооружения стало необходимо увеличивать количество военных, которые могут его эффективно эксплуатировать с учётом боевого опыта.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября заявил, что ситуация на поле боя для Киева оказалась сложнее, чем они ожидали. Он также рассказал о наступлении Вооружённых сил России и окружении Авдеевки и добавил, что Москва не намерена идти на уступки.