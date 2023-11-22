В 2024 году могут принять новые решения по специальной военной операции
Доклад: после выборов президента могут принять новые решения по СВО и экономике
Москва, 22 ноября, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Новые стратегические решения по специальной военной операции и по экономике могут быть приняты в России после президентских выборов в 2024 году. Об этом 22 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на доклад холдинга «Минченко консалтинг».
«Контекст региональных выборов 2024 года предсказать сложнее, поскольку после проведения выборов президента в марте могут последовать новые стратегические решения, связанные как с проведением СВО, так и с экономической перестройкой», — говорится в докладе.
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Также отмечается, что региональные выборы 2023 года прошли для Кремля так же управляемо, как и в 2022 году. По словам авторов, до президентских выборов на региональную политику будут влиять колебания курса рубля, рост цен, а также психологические факторы, такие как апатия и тревожность, и другие факторы.
Предстоящие выборы президента России, согласно действующему избирательному законодательству, должны пройти 17 марта 2024 года.
Как передавало ИА Регнум, 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2022 года объёмы поставок в войска образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, бронетанкового вооружения — более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов — в 16 раз. Кроме того, поставка средств поражения увеличена в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности — в пять раз.
1 ноября Шойгу сообщил, что в 2023 году в России подготовили свыше 93 тыс. специалистов по новейшему оружию, часть из которых направится в зону проведения спецоперации. Он подчеркнул, что из-за широкого использования в зоне СВО высокотехнологичного вооружения стало необходимо увеличивать количество военных, которые могут его эффективно эксплуатировать с учётом боевого опыта.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября заявил, что ситуация на поле боя для Киева оказалась сложнее, чем они ожидали. Он также рассказал о наступлении Вооружённых сил России и окружении Авдеевки и добавил, что Москва не намерена идти на уступки.