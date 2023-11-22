Махачкала, 22 ноября, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова заподозрили в государственной измене. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах.

Соцсети Ахмед Ахмедов

«В отношении Ахмеда Ахмедова возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена») за участие в боевых действиях на стороне вооружённых сил Украины в ходе спецоперации», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что Ахмедов всё ещё находится в составе ВСУ, он является командиром батальона.

Ахмед Ахмедов занимал должность директора детско-юношеской спортивной школы в Кизлярском районе Дагестана, главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу в разделе фул-контакт.

Как передавало ИА Регнум, ранее Мосгорсуд приговорил к 13 годам лишения свободы подмосковного бизнесмена Ахатжона Зохидова за госизмену и попытку контрабанды боеприпасов.

Мосгорсуд 27 октября приговорил учёного Анатолия Губанова к 12 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Обвинение запрашивало для него 13 лет лишения свободы. В суде было установлено, что учёный участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолёта Hexafly-Int, но передавал зарубежным странам секретные разработки в области авиационной промышленности.

В июне 2023 года суд признал подчинённого Губанова, профессора МФТИ Валерия Голубкина виновным в государственной измене. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Как сообщали защитники Голубкина, его арестовали из-за передачи им за границу сведений, касающихся сверхзвуковой гражданской авиации. В 2018 году он участвовал в международном проекте по таким разработкам. По мнению защиты, речь шла об открытых данных.