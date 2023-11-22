Москва, 22 ноября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил нескольким министерствам определить показатели национального проекта «Экономика данных» в части развития искусственного интеллекта к апрелю 2024 года. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Отвечать за федеральный проект по искусственному интеллекту будет Минэкономразвития. Вместе с Минцифры и Минфином министерству Максима Решетникова предстоит определить перечень показателей нацпроекта «Экономика данных» в части развития искусственного интеллекта с расчётом их плановых значений по годам и необходимое финансирование, включая средства федерального бюджета и внебюджетных источников», — сказано в опубликованном тексте.

Кроме того, правительству поручено проработать создание доступной для органов власти платформу по искусственному интеллекту на базе «ГосТех» к 1 апреля 2024 году.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, новый нацпроект «Экономика данных» должен увеличить рост оборотов экономики данных до 800 миллиардов рублей.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для повышения уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта специалистов ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также госуправленцев. Такое поручение глава государства дал по итогам совещания с членами правительства 19 июля 2023 года.

По другому федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» российским компаниям уже удалось интегрировать искусственный разум в предприятия розничной торговли с охватом 57 млн человек, в сельское хозяйство, в освоение северных морей.

Как заявил в беседе с ИА Регнум директор Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве Сергей Наквасин, на сегодня процент внедрения ИИ в отраслях достигает 20%, а более половины крупных российских компаний применяют ИИ-технологии в своей деятельности, среди них — компании из сферы финансовых услуг, промышленности, ТЭК.