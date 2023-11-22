Путин не планирует двусторонних бесед с участниками саммита G20
Песков: Путин не планирует двусторонних бесед с участниками саммита G20
Москва, 22 ноября, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует двусторонних бесед по видео-конференц-связи с участниками виртуального саммита G20, который пройдёт в Нью-Дели, заявил 22 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Михаил Климентьев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин
«Нет», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на соответствующий вопрос.
Как передавало ИА Регнум, ранее Песков сообщил, что в своём выступлении на виртуальном саммите G20 президент России Владимир Путин изложит позицию России по актуальным вопросам.
В Кремле готовятся к тому, что президент будет участвовать в онлайн-саммите G-20. Мероприятие запланировали на 22 ноября. На саммите G20 в Нью-Дели в сентябре Россию представил глава МИД Сергей Лавров.