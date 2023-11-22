Глава «Хезболлы» принял делегацию ХАМАС
Al Manar: глава «Хезболлы» Насрулла принял делегацию ХАМАС
Бейрут, 22 ноября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла принял делегацию ХАМАС, сообщил 22 ноября ливанский телеканал Al Manar.
IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press
Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла
«Хасан Насрулла принял делегацию движения ХАМАС во главе с заместителем главы движения в Газе Халилем аль-Хайей», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, лидеры ХАМАС подтвердили 22 ноября достижение соглашения с властями Израиля о четырёхдневном перемирии для возвращения и обмена заложниками. Уточняется, что перемирие было достигнуто после многодневных переговоров, с помощью усилий Катара и Египта. Правительство Израиля рано утром 22 ноября, после шестичасового заседания, одобрило сделку по освобождению пленных.