Бейрут, 22 ноября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла принял делегацию ХАМАС, сообщил 22 ноября ливанский телеканал Al Manar.

IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла

«Хасан Насрулла принял делегацию движения ХАМАС во главе с заместителем главы движения в Газе Халилем аль-Хайей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, лидеры ХАМАС подтвердили 22 ноября достижение соглашения с властями Израиля о четырёхдневном перемирии для возвращения и обмена заложниками. Уточняется, что перемирие было достигнуто после многодневных переговоров, с помощью усилий Катара и Египта. Правительство Израиля рано утром 22 ноября, после шестичасового заседания, одобрило сделку по освобождению пленных.