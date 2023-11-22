Оренбург, 22 ноября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Осуждённый за организацию убийств бывший сенатор Рауф Арашуков нарушал правила распорядка в колонии и за это дважды был помещён в штрафной изолятор. Об этом сообщили 22 ноября в пресс-бюро УФСИН по Оренбургской области.

Илья Питалев/РИА Новости Рауф Арашуков

В ведомстве заявили, что появившаяся в федеральных СМИ информация о том, что в ИК-6 под Оренбургом якобы не соблюдаются права осуждённых, недостоверна. В частности, экс-сенатора Арашукова содержат в соответствии с нормами законодательства.

«Кроме того, данный осуждённый дважды был водворён в штрафной изолятор за неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка, которое выражалось в употреблении нецензурной брани и жаргонных слов», — приводит «РИА Новости» сообщение УФСИН.

Арашукова, уточнили в ведомстве, перевели в исправительное учреждение по стандартной схеме, его права и законные интересы не нарушались. В колонии на него не оказывают и не оказывали никакого морального или физического давления ни администрация, ни другие осуждённые.

За период, пока Арашуков отбывает наказание, его десять раз привлекали к дисциплинарной ответственности. В том числе пять раз — за нарушение правил внутреннего распорядка в ИК-6 — колонии особого режима «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года суд приговорил бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля к пожизненному заключению. Их признали виновными в организации двух убийств, организации преступного сообщества и участии в нём. Рауля Арашукова также признали виновным в хищении у структур «Газпрома» на юге России более 4,4 млрд рублей.