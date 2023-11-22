Москва, 22 ноября, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам представить предложения по учреждению в России единовременной премии за решение математических «задач тысячелетия». Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«В целях стимулирования развития научной деятельности Минобрнауки, Минэкономразвития и Минфину поручено представить в правительство предложения по учреждению в России единовременной премии за решение математических «задач тысячелетия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предложения поручено предоставить до 15 апреля 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, так называемыми задачами тысячелетия являются семь математических задач. Институт Клэя учредил награду в $1 млн за решение каждой из них. В настоящее время из списка решённой считается лишь гипотеза Пуанкаре. Доказательство гипотезы представил российский математик Григорий Перельман в 2003 году.

Профессор Эдинбургского университета, член многих академий и лауреат множества математических наград Майкл Атья сообщил администрации конференции HLF, что готов представить доказательство гипотезы Римана. Эта гипотеза была сформулирована немецким математиком Бернхардом Риманом в 1859 году, но до сих пор ее не удалось доказать. Математический институт Клэя включил гипотезу Римана в список из семи математических задач, получивших название «задачи тысячелетия».