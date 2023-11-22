Берлин, 22 ноября, 2023, 10:08 — ИА Регнум. На Западе уменьшается вера в то, что Украина способна одержать верх в конфликте с Россией. Лидер киевского режима Владимир Зеленский и сам в этом виноват, говорится в статье, опубликованной 21 ноября немецким изданием Die Welt.

Eric Lalmand/Belga News Agency Владимир Зеленский

Высокопоставленные украинские военные, отмечает издание, открыто разочарованы провалом контрнаступления. Только Зеленский и его окружение уверены в победе, но уже «много где» стали задумываться о переговорах с Россией, хотя совсем недавно это было табу.

Ситуация на фронте для ВСУ становится всё более негативной, в частности, ВС России продолжают окружение Авдеевки. В связи с этим западные союзники Киева задаются вопросом, способны ли ВСУ вернуть контроль над территориями, занятыми Россией.

«Посеял сомнения и сам Зеленский», — пишет Die Welt.

На Западе украинский лидер не раз заявлял о том, что без поддержки США Украина проиграет. Теперь, когда в американском промежуточном бюджете не предусмотрена дополнительная помощь Киеву, а министр ФРГ Борис Писториус признал, что к марту ЕС не сможет поставить Украине 1 млн снарядов, у международных наблюдателей появляются вопросы к Зеленскому о способности ВСУ продолжать наступление.

Кроме того, на фоне разногласий между Зеленским с главкомом ВСУ Валерием Залужным у Запада складывается впечатление, что в победу верит только Зеленский. Главком же прогнозирует, что изнурительные позиционные бои могут затянуться на годы.

Если у Киева не будет «единого голоса», то Украине не поверят на Западе, и о новом шансе можно будет забыть. Усталость от конфликта растёт, и вера в то, что сама Украина не ждёт победы, «придаст импульс всем тем, кто настаивает на переговорах между Киевом и Москвой».

Со стороны западных стран множатся намёки на проверку готовности Украины «пойти на жертвы», указывают авторы статьи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в США Зеленского пристыдили за постоянные жалобы на ослабление поддержки ВСУ. На самой Украине призвали подумать о компромиссе с Россией, пока не стало слишком поздно.