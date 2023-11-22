Вашингтон, 22 ноября, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом его план по урегулированию конфликта на Украине.

Zuma/TASS Владимир Зеленский и Дональд Трамп

«Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов. Конечно, если у него есть конкретный мирный план, он может поделиться им со мной», — заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News, добавив, что мир взамен на признание Донбасса и Крыма российскими недопустим для Украины.

Как передавало ИА Регнум, депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что власти Украины для разрешения конфликта могли бы рассмотреть возможность компромисса с Россией, иначе будет поздно. С решением, по мнению Шевченко, медлить не стоит. В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах — 2024 Украину ожидает плачевный исход. Неизвестно, чего ожидать от него, ситуация будет другая. Вернуться к той точке, которая есть сейчас, будет поздно, резюмировал политик.

По мнению члена Общественной палаты России, политолога Александра Асафова Запад на деле пока не готов завершить украинский конфликт, а потому в Киеве продолжают активно отрицать возможность скорого перемирия с Москвой. Эксперт напомнил заявление российского президента Владимира Путина о том, что Москва будет готова завершить спецоперацию сразу после того, как западные страны под руководством США прекратят поставлять оружие на Украину.

Трамп заявлял, что Украине с Россией нужно сесть за стол переговоров, и в этом должны посодействовать США, а странам Европы необходимо оказывать большую военную поддержку Киеву. По словам экс-президента, США не должны отправлять слишком много военной помощи. А вот Европа недостаточно участвует в поддержке Киева.

Позже бывший глава Белого дома заявил, что всего за 24 часа сможет разрешить русско-украинский конфликт. Он планирует в случае своей победы на выборах президента США сказать двум коллегам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому пару предложений.