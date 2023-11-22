Москва, 22 ноября, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Фасады более чем девяти тысяч жилых домов в Москве обновлены в ходе программы капитального ремонта. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. По его словам, это один из самых масштабных проектов модернизации жилья в мире.

Http://kapremont44.ru Ремонт

«В московскую программу капитального ремонта вошли более 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн квадратных метров», — сообщил Бирюков. «Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы за время реализации программы, с 2015 года, — отметил он, — отремонтировали более 9 тыс. фасадов многоквартирных жилых домов».

Заместитель мэра подчеркнул, что для каждого типа фасада использовалась специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания. Отремонтированные по таким технологиям фасады прослужат ни один десяток лет, подчеркнул Пётр Бирюков.