Вашингтон, 22 ноября, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен назвал значительным прогрессом достигнутые договорённости между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Сегодняшний результат — это результат неустанной дипломатии и неумолимых усилий всего правительства США. Хотя эта сделка знаменует собой значительный прогресс, мы не успокоимся до тех пор, пока ХАМАС продолжает удерживать заложников в Газе», — написал он в соцсети.

Блинкен также поприветствовал договоренности между Израилем и ХАМАС освободить 50 заложников, включая американцев.

Как передавало ИА Регнум, лидеры ХАМАС подтвердили 22 ноября достижение соглашения с властями Израиля о четырёхдневном перемирии для возвращения и обмена заложниками. Уточняется, что перемирие было достигнуто после многодневных переговоров, с помощью усилий Катара и Египта. Правительство Израиля рано утром 22 ноября, после шестичасового заседания, одобрило сделку по освобождению пленных.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на возможную деэскалацию. По её словам, важно, чтобы гуманитарная пауза не была сорвана.

Захарова также заявляла, что в Москве приветствуют достижение соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о четырёхдневной гуманитарной паузе. Она напомнила, что именно к этому и призывала Россия с начала эскалации конфликта.