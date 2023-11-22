Кемерово, 22 ноября, 2023, 09:05 — ИА Регнум. В Кемерово завершилась церемония прощания с экс-губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва.

Данил Айкин/РИА Новости

В театр пришло много людей, чтобы проводить его в последний путь, люди принесли живые цветы и венки. Зал театра, в котором проходила гражданская панихида, не вместил всех желающих проститься с бывшим главой региона.

Как передавало ИА Регнум, бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушёл из жизни в возрасте 79 лет.

Аман Тулеев руководил Кемеровской областью в период с 1997 по 2018 год. Он удостоен множества наград, в том числе ордена Почета, ордена Александра Невского. Тулеев являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», у него были ордена иностранных государств, а также почётные звания — «Народный губернатор» и «Герой Кузбасса».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-главы Кузбасса Амана Тулеева. Российский лидер отметил, что Тулеев всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса, был настоящим народным губернатором, которому доверяли люди.