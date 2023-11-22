Москва, 22 ноября, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Крыма, сообщили 22 ноября в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости

«Сегодня около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Крыма.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября российские средства ПВО сбили за прошедшие сутки пять украинских БПЛА в ДНР и Херсонской области.

21 ноября средствами РЭБ Минобороны России над Брянским районом был уничтожен беспилотник самолётного типа.

В ночь на 21 ноября над Курской областью был сбит вражеский беспилотник. Попытка ВСУ совершить террористическую атаку беспилотником самолётного типа была пресечена около 00:30. Дежурными средствами ПВО украинский дрон был уничтожен.