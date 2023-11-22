Владивосток, 22 ноября, 2023, 08:37 — ИА Регнум. В Приморье задержали двух местных жителей, которые подозреваются в незаконном обороте красной рыбы. Об этом 22 ноября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, её комментарий опубликовал портал МВД Медиа.

Кадр из видео

Отмечается, что в городе Уссурийске полицейские задержали двух подозреваемых в незаконном обороте морепродуктов без маркировки в особо крупном размере.

По предварительным данным, фигуранты вылавливали рыбу лососевых пород во время нереста, тушки и извлеченную из них икру они планировали сбыть. Задержание осуществлялось в рамках операции «Путина-2023».

«Обнаружены склады, в которых хранилось свыше 39 тонн кеты и более 500 килограммов икры рыб лососевых пород. Рыночная стоимость изъятого составляет порядка 15 млн рублей», — отметила Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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Как передавало ИА Регнум, в Приморье специалисты обнаружили кишечную палочку в экспортной партии красной икры весом более 22 тонн, привезённой из Карагинского района Камчатского края. В ведомстве добавили, что возможной причиной нарушений ветеринарно-санитарных правил стало несоблюдение технологии производства, хранения или нарушение условий транспортировки.

На Камчатке уничтожат партию икры почти на 10 млн рублей. Речь идёт о грузе весом 2975 кг, который хранили двое граждан. Рыночная стоимость составляет 9 млн 688 тысяч рублей. Решение об уничтожении икры принял Елизовский районный суд. В постановлении говорится, что указанная продукция опасна для жизни и здоровья потенциальных потребителей.