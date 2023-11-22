Москва, 22 ноября, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве приветствуют достижение соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о четырёхдневной гуманитарной паузе.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«В Москве приветствуют достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о четырёхдневной гуманитарной паузе», — сообщила она в интервью газете «Известия».

Захарова напомнила, что именно к этому и призывала Россия с начала эскалации конфликта.

«Важно отметить особые усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва мирового сообщества к деэскалации», — добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Как передавало ИА Регнум, лидеры палестинского движения ХАМАС подтвердили 22 ноября достижение соглашения с властями Израиля о четырёхдневном перемирии для возвращения и обмена заложниками. Уточняется, что перемирие было достигнуто после многодневных переговоров, с помощью усилий Катара и Египта. Правительство Израиля рано утром 22 ноября, после шестичасового заседания, одобрило сделку по освобождению пленных.

За четыре дня в обмен на 150 палестинских заключённых из израильских тюрем ХАМАС на свободу отпустит 30 детей, восемь матерей и ещё 12 женщин.

Парламент ЮАР проголосовал за решение о закрытии посольства Израиля в стране и разрыве дипломатических отношений с Тель-Авивом. Депутаты также проголосовали за приостановку деятельности посла Израиля в ЮАР. Указанные меры должны действовать до момента, когда Израиль согласится на прекращение огня и начало мирных переговоров.