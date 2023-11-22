В Кремле усомнились в счастливой жизни в США предателя Беленко
Песков: вряд ли советский лётчик-перебежчик Беленко был счастлив в США
Москва, 22 ноября, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Жизнь в США советского лётчика-перебежчика Виктора Беленко вряд ли была счастливой, предателям это даётся трудно. Так прокомментировал смерть старшего лейтенанта, угнавшего в 1976 году новейший истребитель-перехватчик МиГ-25П в Японию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь. Это всегда самое большое несчастье для человека — стать предателем», — сказал Песков ТАСС.
В ноябре о кончине 76-летнего Беленко после болезни написала газета New York Times.
Как сообщало ИА Регнум, советский лётчик Виктор Беленко умер 24 сентября в США в доме престарелых. Обиженный на застопорившуюся карьеру в Советском Союзе, он решил покинуть страну, бросив супругу и маленького сына. В одном из интервью в 1996 году он сказал, что с пустыми руками бежать не собирался и угнал в Японию истребитель-перехватчик МиГ-25П, который и передал со множеством секретной на тот момент аппаратуры на борту иностранным специалистам.
Беленко 6 сентября 1976 года вылетел на истребителе с аэродрома Соколовка в Чугуевском районе Приморского края и перелетел советско-японскую границу. В Америке с радостью встретили перебежчика. Позже самолёт пришлось вернуть Советскому Союзу, но американцы успели изучить его конструкцию и бортовое радиоэлектронное оборудование.