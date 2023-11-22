Москва, 22 ноября, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Жизнь в США советского лётчика-перебежчика Виктора Беленко вряд ли была счастливой, предателям это даётся трудно. Так прокомментировал смерть старшего лейтенанта, угнавшего в 1976 году новейший истребитель-перехватчик МиГ-25П в Японию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь. Это всегда самое большое несчастье для человека — стать предателем», — сказал Песков ТАСС.

В ноябре о кончине 76-летнего Беленко после болезни написала газета New York Times.

Как сообщало ИА Регнум, советский лётчик Виктор Беленко умер 24 сентября в США в доме престарелых. Обиженный на застопорившуюся карьеру в Советском Союзе, он решил покинуть страну, бросив супругу и маленького сына. В одном из интервью в 1996 году он сказал, что с пустыми руками бежать не собирался и угнал в Японию истребитель-перехватчик МиГ-25П, который и передал со множеством секретной на тот момент аппаратуры на борту иностранным специалистам.

Беленко 6 сентября 1976 года вылетел на истребителе с аэродрома Соколовка в Чугуевском районе Приморского края и перелетел советско-японскую границу. В Америке с радостью встретили перебежчика. Позже самолёт пришлось вернуть Советскому Союзу, но американцы успели изучить его конструкцию и бортовое радиоэлектронное оборудование.