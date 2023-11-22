Иркутск, 22 ноября, 2023, 08:01 — ИА Регнум. В Иркутске суд вынес четвёртый приговор «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, ранее уже осужденному, в том числе два раза пожизненно, за 83 убийства. По новому делу о трёх эпизодах он получил ещё десять лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Суд над Михаилом Попк

Бывший милиционер Попков признан виновным в убийстве ещё трёх женщин.

Доказана его причастность к совершению убийства 27-летней женщины в 1997 году в посёлке Жилкино Иркутска.

В 1998 году на берегу реки Ангара в Иркутске он убил 25-летнюю женщину, а в 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища Иркутска расправился с 31-летней жертвой.

В двух случаях маньяк задушил своих женщин, третьей нанёс множественные ножевые ранения.

Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, мотивом совершения преступлений для Попкова была гомицидомания — патологическое влечение к убийствам. Он признан вменяемым.

Попков признан самым кровожадным маньяком. На его счету больше убийств, чем у «ростовского маньяка» Чикатило.

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Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о серийных убийствах женщин в отношении Попкова, который ранее был осуждён за совершение 80 убийств местных жительниц.

Ранее Попков был осуждён к пожизненному лишению свободы за серийные убийства в период 1990–2010 годов.

В 2015 году Попкова приговорили к пожизненному сроку за убийства 22 женщин и два покушения на убийства. В ходе судебного следствия он признался в ещё более чем 20 убийствах. В рамках расследования удалось раскрыть ещё 60 убийств. В 2018 году Попков обвинялся в новых преступлениях, жертвами которых были женщины и сотрудник милиции.

В январе 2023 года Попков признался ещё в двух совершенных убийствах в 1995 и 1998 годах.