Киев, 22 ноября, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Власти Украины для разрешения конфликта могли бы рассмотреть возможность компромисса с Россией, иначе будет поздно, заявил в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасёву депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

Сергей Корсун ИА Регнум Украина, Россия, Кремль, Наполеон

«Я бы рекомендовал провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, а на что Россия готова согласиться, на какой компромисс. Или никакого компромисса вообще нет. Это очень важно, потому что вы сами говорили о точке успеха. Вот на точке успеха надо договариваться, потому что дальше идёт вниз», — сказал народный избранник.

При этом с решением, по мнению Шевченко, медлить не стоит. В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах — 2024 Украину ожидает плачевный исход. Неизвестно, чего ожидать от него, ситуация будет другая. Вернуться к той точке, которая есть сейчас, будет поздно, резюмировал политик.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению члена Общественной палаты РФ, политолога Александра Асафова, Запад на деле пока не готов завершить украинский конфликт, а потому в Киеве продолжают активно отрицать возможность скорого перемирия с Москвой. Эксперт напомнил заявление российского президента Владимира Путина о том, что Москва будет готова завершить спецоперацию сразу после того, как западные страны под руководством США прекратят поставлять оружие на Украину.

Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно препятствовал возможности перейти к мирным переговорам с Россией. Более того, он официально запретил на государственном уровне любые переговоры с Москвой. При этом Путин подчёркивал, что Россия никогда не отказывалась от диалога с киевскими властями и всегда была готова рассмотреть варианты прекращения конфликта.