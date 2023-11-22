Москва, 22 ноября, 2023, 07:45 — ИА Регнум. На российском рынке ретейла намерены в ближайшее время освоиться 23 зарубежных бренда. Об этом сообщили в консалтинговой компании NF Group.

Василий Иванов ИА REGNUM Показ коллекции бренда Igor Gulyaev

Большая часть брендов, уже вышедших в этом году на рынок РФ, представлены товарами из Турции (58%), Белоруссии (16%), Эстонии (8%). В основном это одежда и обувь.

В компании отметили, что иногда новые бренды уступают по качеству, многие в России не задерживаются.

Из тех, кто нацелен на российского покупателя, большая часть (35%) — иранские бренды.

Массово может представиться новыми участниками Китай (13%), Казахстан, Белоруссия, Южная Корея, ОАЭ и Турция. Основной профиль брендов — одежда и обувь (74%). Остальные компании работают в сфере товаров для дома, электроники, сувениров.

По прогнозам экспертов, выход нового бренда занимал ранее от двух до трёх лет. В нынешней ситуации будет хорошо, если реально откроется хотя бы половина из заявленных фирм.

Как сообщало ИА Регнум, немецкая компания OBI GmbH & Co. Deutschland KG, ранее владевшая сетью строительных гипермаркетов OBI в России, попросила арбитражный суд Московской области запретить своей бывшей дочерней организации ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» использовать её товарные знаки в доменном имени сайта obi.ru, говорится в определении суда.

Поставки французского молодого вина в Россию упали на 40% из-за повышения пошлин для недружественных стран, но импортёры продолжают работать и запускать собственное производство.