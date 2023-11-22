Новый, 637-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что 22 ноября в западной части акватории Чёрного моря обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины. По данным Минобороны РФ, беспилотники следовали в направлении Крыма.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Тем временем на краснолиманском направлении подразделения российской группировки войск «Центр» ударили по трём опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и районам скопления техники, поразив порядка 30 артиллерийских позиций противника. А в районе Серебрянского лесничества нанесён урон штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Потери боевиков составили около 200 человек, известил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

На первое боевое задание выехала группа из бывших украинских военнопленных российского батальона имени Богдана Хмельницкого. Боец Виктор Киричанский с позывным Кирик сообщил «РИА Новости», что настроение в подразделении боевое, все сделали свой выбор — и выбрали правильную сторону.

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