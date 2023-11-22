Москва, 22 ноября, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин ездит по регионам, в какой-то перспективе он может посетить и Чечню, сообщили в Кремле.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров

«Со временем когда-то, конечно, приедет. <…> Сейчас очень напряжённая повестка», — прокомментировал возможную поездку Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

При этом конкретных сроков в беседе с ТАСС Песков не назвал.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Владимира Путина посетить республику, добавив, что старейшины «ругаются» на руководство региона из-за того, что со времени последней поездки президента в Чечню прошло уже много времени. Также Кадыров поблагодарил главу государства за помощь в восстановлении транспортной сферы в Чечне.

В начале ноября Владимир Путин прилетел в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Главы государств приняли участие в работе форума межрегионального сотрудничества, а также провели переговоры.