Благовещенск, 22 ноября, 2023, 06:11 — ИА Регнум. Суд Благовещенске Амурской области вынес приговор бывшему начальнику УМВД Николаю Аксенову и экс-начальнику тыла полиции Михаилу Робканову. Их лишили свободы за злоупотребление должностными полномочиями при реализации гособоронзаказа. Об этом сообщили местные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

В ходе следствия выяснилось, что в 2013–2015 годах в ходе исполнения госконтракта по реконструкции здания отдела полиции в селе Екатеринославка Октябрьского района Аксенов и Робканов подписали документы о приёмке и оплате фактически невыполненных работ на сумму более 39 млн рублей.

Их действия повлекли причинение крупного ущерба и невыполнение гособоронзаказа.

Вторым эпизодом уголовного дело стала покупка при отсутствии законных оснований за счёт средств федерального бюджета служебной 6-комнатной квартиры стоимостью почти 6 млн рублей. Жильё незаконно отдали Робканову и его семьи.

Суд назначил Аксенову наказание в виде четырёх лет лишения свободы, Робканову — пять лет исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА Регнум, бывший глава управления собственной безопасности (УСБ) СК России Михаил Максименко умер в колонии, где отбывал наказание за коррупцию. По предварительной версии, Максименко покончил с собой.

Максименко, которому было 50 лет, отбывал 13-летний срок за превышение должностных полномочий и получение двух взяток. В 2020 году его этапировали из Лефортовского изолятора в специальную колонию для сотрудников правоохранительных органов в городе Бор Нижегородской области.

В июле был задержан замглавы Минцифры Максим Паршин по подозрению в коррупции. В отношении него начато расследование, в проведении которого ведомство содействует. Также сообщается, что следствие запросило для Паршина меру пресечения в виде ареста. Позже Мосгорсуд отправил Паршина в СИЗО.