Вашингтон, 22 ноября, 2023, 05:32 — ИА Регнум. Журналист Fox News Бенджамин Холл встретился на Украине с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который в разговоре откровенно пожаловался на недостаточную помощь ВСУ со стороны США.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский выложил всё полностью. Он вообще не сдерживался. Он говорил о США, недостатке финансирования со стороны Конгресса, об отсутствии потенциальной поддержки со стороны американцев», — признался Холл.

Так, по словам журналиста, Зеленский посетовал, что Израиль «перетянул» одеяло на себя, оставив без внимания Украину. И это уже критический момент, заявил глава киевского режима.

Холл был ранен на Украине в 2022 году, когда освещал военные действия.

Как сообщало ИА Регнум, киевские власти грезят в преддверии зимы получить от Вашингтона радары ближнего действия Sentinel — их необходимо использовать для защиты оружейных заводов.

Радары Sentinel могут отслеживать баллистические ракеты и медленно движущиеся БПЛА.

Трудности Украины на фронте могут потребовать вмешательства НАТО на совершенно другом уровне, отметил 21 ноября в статье для американского журнала The National Interest старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн.