Вашингтон, 22 ноября, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Киевские власти грезят в преддверии зимы получить от Вашингтона радары ближнего действия Sentinel — их необходимо использовать для защиты оружейных заводов.

Сергей Корсун ИА REGNUM ВСУ

«Киев на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия», — написала газета Politico.

Радары Sentinel могут отслеживать баллистические ракеты и медленно движущиеся БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные из-за недостатка боеприпасов, перенаправленных в Израиль, надеются на скорое завершение операции ЦАХАЛ в секторе Газа, написала британская газета The Times.

Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения укреплённых позиций ВСУ российскими самолётами Су-34 на южно-донецком направлении.

Российские бойцы уничтожили опорный пункт противника в лесопосадках в районе населённого пункта Работино в Запорожской области. Сначала огневые точки были подавлены ударными беспилотниками, а затем бойцы ВС РФ стремительно атаковали подразделения ВСУ.

Украинская армия испытывает проблемы с техническим состоянием поставляемой Западом техники. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.