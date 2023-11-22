Кандалакша, Мурманская область, 22 ноября, 2023, 03:29 — ИА Регнум. Очередь из 300 человек образовалась у границы России и Финляндии, ожидая прохода через КПП «Салла» в Кандалакшском районе Мурманской области, заявил 22 ноября губернатор российского региона Андрей Чибис.

Иван Шилов ИА Регнум Граница с Финляндией

«На границе с Финляндией у КПП «Салла» сложилась ситуация, которую можно назвать гуманитарным кризисом. Иностранные граждане не могут пересечь границу по вине финской стороны. Страна НАТО искусственно создаёт затор», — отметил глава Мурманской области в своём Telegram-канале.

По словам Чибиса, граждане из более чем десяти государств не часами, а днями ожидают прохода через границу.

Российская сторона оказывает людям всестороннюю поддержку. Для них установлены пункты обогрева, где граждане могут также поесть и выпить горячего чая, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в Финляндии заявили о готовности закрыть четыре оставшиеся КПП на границе с Россией в ночь с 21 на 22 ноября. Россия обеспокоена решением финского правительства и будет прорабатывать ответные меры, заверили в посольстве РФ в Хельсинки.

С 18 ноября финская сторона закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идёт о пунктах «Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа», «Ваалимаа». При этом против закрытия границы с Россией, подписав соответствующую петицию, выступили более восьми тысяч жителей Финляндии. В преамбуле к документу говорится, что запрет на приграничное сообщение с соседней страной является нарушением прав человека.