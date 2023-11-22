Брюссель, 22 ноября, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Европарламент опубликовал в социальной сети Х географическую карту России, где в её составе присутствовал Крымский полуостров. Но уже вскоре «утренняя инфографика» была удалена и появилось извинение за допущенную «оплошность».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Спасибо всем, кто указал на ошибку. Приносим извинения за допущенную оплошность», — написали в Брюсселе и добавили, что опубликуют новую карту Украины с Крымом.

Украинцы моментально закидали аккаунт Европейского парламента негативными комментариями.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию украинского конфликта. В подписи к видео отмечалось, что конфликт принёс лишь разрушения и стал причиной гибели сотен тысяч людей. При этом Крым был обозначен как часть России. Позднее в видеоряд были внесены изменения, и Крым стал обозначаться тем же цветом, что Украина в границах 2014 года.

В октябре 2023 года супруга главы киевского режима Елена Зеленская на встрече с представителями компании Google пожаловалась, что при запросе из России Крым отображается как часть России, а при запросе из Европы — как спорная территория. Она призвала изменить карты таким образом, чтобы Крым в любом случае «был» украинским.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленской, иронически поинтересовалась, не попросила ли она отображать украинскими и бутики Cartier.