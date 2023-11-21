Домодедово, Московская область, 22 ноября, 2023, 02:55 — ИА Регнум. В Москву прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян, сообщила 22 ноября пресс-служба МЧС РФ.

МЧС России Спецрейс Ил-76 МЧС России

«Ещё 28 россиян и членов их семей доставлены в Москву», — уточнили в ведомстве.

Самолёт Ил-76 МЧС России приземлился в аэропорту Домодедово с эвакуированными россиянами на борту.

С начала гуманитарной миссии в Россию доставили 553 человека.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября из сектора Газа через приграничный с Египтом контрольно-пропускной пункт «Рафах» российские спасатели и врачи встретили две семьи из восьми человек, из них шестеро являлись гражданами РФ, ещё двое — палестинцами. Россиян в этот день в списках на эвакуацию не было, но члены опергруппы смогли сделать невозможное, подтвердили в оперштабе МЧС РФ в Каире.

Первую группу эвакуированных из сектора Газа россиян доставили в Каир утром 13 ноября.