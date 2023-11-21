Лондон, 22 ноября, 2023, 02:45 — ИА Регнум. Украинские военные из-за недостатка боеприпасов, перенаправленных в Израиль, надеются на скорое завершение операции ЦАХАЛ в секторе Газа, сообщила британская газета The Times.

Сергей Корсун ИА Регнум Поставки оружия НАТО. ВСУ. Танк

Издание ссылается на высказывание одного из командующих в 21-й бригаде ВСУ, по словам которого украинские войска находятся в критической ситуации, не получая достаточного количества боеприпасов. Войска крайне нуждаются в артиллерийских снарядах, взрывчатых веществах, минах и противотанковом оружии.

Кроме того, в бригаде ВСУ фиксируется дезертирство. Так, один из украинских офицеров рассказал, как из его роты сбежали 20 из 114 человек, часть из них потом вернулась.

Командующий батальоном с позывным Ветер пожаловался на устаревшее вооружение, солдаты вынуждены использовать на поле боя британские БТР Bulldog 1960-х годов. С такой техникой в наступление пойти невозможно, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, без поддержки США киевский режим уже ничего не может, а Конгресс не собирается одобрять новый пакет помощи ВСУ. Снять истерическое напряжение в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского приехал министр обороны США Ллойд Остин, при этом реальной помощи Киеву не обещано, отметил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Американский эксперт по международной политике Фарид Закария заявил, что у ВСУ нет никаких шансов выстоять против России и её военно-промышленного комплекса. В РФ производят все виды оружия, более развитая экономика и больше населения, это даёт преимущество. Вооружённые силы Украины без военной и финансовой помощи Запада обречены на поражение, подчеркнул он.