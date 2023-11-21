В Хабаровске устанавливают причины смерти ребёнка и его матери
Тела матери и пятилетнего ребёнка обнаружили в Хабаровске
Хабаровск, 22 ноября, 2023, 02:37 — ИА Регнум. В квартире многоквартирного жилого дома в Индустриальном районе Хабаровска 21 ноября обнаружен труп пятилетнего ребёнка с признаками насильственной смерти. Тело его 33-летней матери находилось под окнами дома. О происшествии сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. Возбуждено уголовное дело.
Тело матери ребёнка обнаружено на придомовой территории. По предварительной версии, она покончила с собой.
«Следствием будет дана оценка всем версиям случившегося, в том числе причастности женщины к совершению убийства ребёнка», — добавили в ведомстве.
К расследованию подключилась и прокуратура.
Как сообщало ИА Регнум, в Благовещенске следователи возбудили уголовное дело по факту смерти маленькой девочки, которой стало плохо в детском саду.
Расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве 16-летней девушки в городе Дивногорске завершено. Обвиняемый — ранее судимый 35-летний мужчина.