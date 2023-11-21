Хабаровск, 22 ноября, 2023, 02:37 — ИА Регнум. В квартире многоквартирного жилого дома в Индустриальном районе Хабаровска 21 ноября обнаружен труп пятилетнего ребёнка с признаками насильственной смерти. Тело его 33-летней матери находилось под окнами дома. О происшествии сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. Возбуждено уголовное дело.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СК РФ

Тело матери ребёнка обнаружено на придомовой территории. По предварительной версии, она покончила с собой.

«Следствием будет дана оценка всем версиям случившегося, в том числе причастности женщины к совершению убийства ребёнка», — добавили в ведомстве.

К расследованию подключилась и прокуратура.

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