Армия обороны Израиля ударила по ливанской «Хезболле»
Авиация ЦАХАЛ нанесла удары по военной инфраструктуре ливанской «Хезболлы»
Тель-Авив, Израиль, 22 ноября, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам ливанской шиитской организации «Хезболла». Об этом 22 октября сообщается в Telegram-канале военного ведомства Израиля.
Авиационные удары израильтяне нанесли по военной инфраструктуре и аппаратуре наблюдения «Хезболлы» в ответ на обстрелы с территории Ливана.
Также средствами ПВО были сбиты несколько ливанских беспилотников.
Как сообщало ИА Регнум, группировка «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима»), являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения «Исламский джихад», объявила о смерти удерживаемой в секторе Газа израильской заложницы.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 14 тыс., ранены более 33 тыс. человек.
Министры иностранных дел семи государств создали контактную группу по Газе, в рамках дипломатического тура намерены посетить Москву.