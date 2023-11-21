Тель-Авив, Израиль, 22 ноября, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам ливанской шиитской организации «Хезболла». Об этом 22 октября сообщается в Telegram-канале военного ведомства Израиля.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Авиационные удары израильтяне нанесли по военной инфраструктуре и аппаратуре наблюдения «Хезболлы» в ответ на обстрелы с территории Ливана.

Также средствами ПВО были сбиты несколько ливанских беспилотников.

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Как сообщало ИА Регнум, группировка «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима»), являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения «Исламский джихад», объявила о смерти удерживаемой в секторе Газа израильской заложницы.

Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 14 тыс., ранены более 33 тыс. человек.

Министры иностранных дел семи государств создали контактную группу по Газе, в рамках дипломатического тура намерены посетить Москву.