Вашингтон, 22 ноября, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Россия проведёт заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии» касаемо ситуации на Украине. Совещание запланировано на 8 декабря, сообщил 21 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

На заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, созванном США и Албанией, дипломат не стал вдаваться в детали того, как руками радикальных националистов был разыгран подготовленный на Западе сценарий майданного переворота.

«Мы предоставим возможность подробнее рассказать о случившемся самим участникам событий в ходе специальной встречи совета по «формуле Аррии», которую мы проведём 8 декабря», — сказал Небензя.

По словам постпреда, майдан в Киеве задумывался исключительно как средство ослабления России в интересах Запада, украинцы были цинично использованы. Важнейшим элементом госпереворота была «преступная провокация радикальной оппозиции с расстрелом протестующих», в результате которой погибли свыше 100 человек.

Оппозиция дезавуировала подписанные при гарантии Германии, Франции и Польши соглашения о переходном периоде и отстранила от власти занимавшего на тот момент пост президента Украины Виктора Януковича в нарушение конституции страны, напомнил Небензя.

В результате антиправительственных протестов произошёл «кровавый антиконституционный переворот». В конечном счёте это привело к системному государственному кризису, угрожающему международному миру и безопасности, добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, в Турции считают, что западные страны при желании могут совершить на Украине новый майдан против действующей власти. Общественную напряжённость в стране усиливают отсутствие успехов и коррупция. Предстоящая зима предвещает множество событий, отметили журналисты турецкой газеты Cumhuriyet.

С точки зрения заместителя директора Института истории и политики МПГУ политолога Владимира Шаповалова, майдан 2014 года стал развилкой в судьбе Украины. Выбрав неверную дорогу, Киев дошёл по ней до состояния полураспада. Нельзя забывать, что на Украине было два майдана. Первый произошёл в 2004 году, второй — 21 ноября 2013 года, напомнил эксперт.

Накануне первого майдана было принято решение о создании единого экономического пространстве в составе России, Украины, Белоруссии и Казахстана. А перед вторым майданом президент Виктор Янукович принял решение о начале процесса интеграции Украины в Таможенный союз и, как следствие, сближения с Россией, Белоруссией и Казахстаном, добавил Шаповалов.