Вашингтон, 22 ноября, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Американский предприниматель, миллиардер, основатель Tesla и SpaceX, владелец социальной сети Х (ранее Twitter) Илон Маск заявил о готовности направить доходы своей соцсети от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, израильским больницам и международной гуманитарной организации, оказывающей медпомощь палестинцам.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Корпорация Х будет выделять все доходы от рекламы и подписок, связанные с войной в Газе, на поддержку больниц в Израиле и Красного Креста/Полумесяца в Газе», — написал он на своей странице в соцсети X.

Ранее соцсеть столкнулась с оттоком крупных рекламодателей после публичного комментария Маска, который ряд критиков посчитали проявлением антисемитизма.

Как сообщало ИА Регнум, ранее предприниматель подчеркнул, что хочет для человечества только лучшего и желает процветающего будущего для всех. Маск назвал фальшивыми обвинения в его адрес в том, что он поддерживает антисемитизм.

После скандала с комментарием Маска к публикации одного из пользователей соцсети, где миллиардер согласился с тезисом пользователя, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя», компании Apple и IBM приостановили рекламные проекты в соцсети. Позднее к протесту присоединилась американская медиакомпания Lionsgate.