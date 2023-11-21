Мелитополь, 22 ноября, 2023, 00:07 — ИА Регнум. В подконтрольной Киеву части Запорожской области обнаружили 200 тонн ранее похищенной гуманитарной помощи для ВСУ. Об этом сообщил 21 ноября назначенный киевским режимом «глава областной администрации» Юрий Малашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Киевский управленец написал в своём Telegram-канале, что скандал с хищением гуманитарки для ВСУ получил продолжение.

Груз, предназначенный украинским военным, нашёлся на одном из предприятий. Предположительно находился он там ещё с 2022 года.

«Материальные ценности были без соответствующих документов. Похоже, что их кто-то хотел скрыть», — сообщил Малашко.

Как сообщало ИА Регнум, гуманитарная помощь, которую западные страны присылают на Украину для военных, массово идёт на продажу. Об этом написало украинское издание «Страна». С начала года выявили 650 случаев хищения. Существует схема сбыта гуманитарной помощи, которую без пошлин ввозят в страну, но она не попадает в воинские части.

В апреле 2023 года на Украине сообщили, что в Днепропетровской области обнаружилиподпольный склад с крадеными продуктами. Кроме того, в январе заявили, что поймали группировку, которая торговала гумпомощью, предназначенной для ВСУ.