В подконтрольном Киеву Запорожье нашли похищенную гуманитарную помощь
В подконтрольном Киеву Запорожье нашли похищенную гумпомощь для ВСУ
Мелитополь, 22 ноября, 2023, 00:07 — ИА Регнум. В подконтрольной Киеву части Запорожской области обнаружили 200 тонн ранее похищенной гуманитарной помощи для ВСУ. Об этом сообщил 21 ноября назначенный киевским режимом «глава областной администрации» Юрий Малашко.
Киевский управленец написал в своём Telegram-канале, что скандал с хищением гуманитарки для ВСУ получил продолжение.
Груз, предназначенный украинским военным, нашёлся на одном из предприятий. Предположительно находился он там ещё с 2022 года.
«Материальные ценности были без соответствующих документов. Похоже, что их кто-то хотел скрыть», — сообщил Малашко.
Как сообщало ИА Регнум, гуманитарная помощь, которую западные страны присылают на Украину для военных, массово идёт на продажу. Об этом написало украинское издание «Страна». С начала года выявили 650 случаев хищения. Существует схема сбыта гуманитарной помощи, которую без пошлин ввозят в страну, но она не попадает в воинские части.
В апреле 2023 года на Украине сообщили, что в Днепропетровской области обнаружилиподпольный склад с крадеными продуктами. Кроме того, в январе заявили, что поймали группировку, которая торговала гумпомощью, предназначенной для ВСУ.